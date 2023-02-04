أثارت زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي الكثير من الجدل ووجهات النظر المتباينة في السودان، فبينما رفضتها التيارات الإسلامية والقومية، سكتت عنها التيارات المدنية الأخرى، حتى الآن على الأقل، فيما عدها محللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لحشد التأييد لمواقفه مقابل القوى المدنية، ورأت فيها نقابة الصحافيين محاولة لتوظيف أزمات السودان في الصراع الدولي، في حين نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) علاقته أو علمه بالزيارة وما نتج عنها.

رغم "النجاحات" التي تقول السلطات الصومالية إنها تحققها في حربها ضد "حركة (الشباب)" المصنفة "إرهابية"، لا تزال حكومة البلاد ترى في "حظر السلاح" المفروض من الأمم المتحدة على مقديشو "عقبة" أمام استئناف وحسم "الحرب ضد الإرهاب". وفي تطور نوعي، وخلال قمة عُقدت في مقديشو، أيَّد رؤساء دول وحكومات الدول المجاورة للصومال (جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا)، دعوة جارها إلى "رفع حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة تماماً بحلول نهاية هذا العام"، حسب بيان ختامي للقمة.

رأى وزير الدولة في وزارة الأمن الداخلي الصومالية محمد أحمد حغا، أن حركة "الشباب" المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" باتت "حبيسة وفي حالة انهيار"، بينما أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية استسلام عنصرين من الحركة لـ"الجيش الوطني" في مدينة حررطيري التابعة لإقليم مدغ وسط البلاد. ونقلت الوكالة عن المنشقين أنهما قررا التخلي عن الفكر المتطرف بعد مشاهدتهما الفظائع التي ترتكبها الحركة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرةً إلى ترحيب المسؤولين والضباط بالمنشقين، بينما تستمر العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة، في محاولة لدحر فلول الحركة شرق ولاية غلمدغ وسط البلاد.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه ناقش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي "أفكاراً جادة" لإنجاز الانتخابات "في وقت قريب" وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية، لافتاً إلى أن باتيلي وضعه في صورة لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع مختلف الأطراف المحلية والدولية. في المقابل، أدرج باتيلي الاجتماع في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة "الجمود السياسي"، لافتاً إلى أنه أطلع المنفي على اجتماعاته مؤخراً مع المسؤولين في الجزائر وبرازفيل والرباط.