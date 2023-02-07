لبنان الحر

قرّر المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار، تأجيل جلسات التّحقيق المحدّدة خلال شهر شباط، وذلك بالنّظر للظّروف المستجدّة المرتبطة بقرارات صادرة عن النّائب العام التمييزي، وحفاظًا على سلامة التّحقيق وحسن سيره.

صوت لبنان

لفتت نقابة المالكين، في بيان، إلى أنّ "مرة جديدة تكون المباني القديمة عرضة لكارثة نجا منها لبنان بأعجوبة بفعل العناية الإلهية، فيما كادت الهزات الأرضية المتتالية، أن تتسبب بدمار كبير نتيجة وجود أكثر من عشرة آلاف مبنى مهدّد بالانهيار في بيروت فقط عدا طرابلس وصيدا والمدن الأخرى، والمالك القديم عاجز عن ترميمها".

radio orient

أشارت دائرة العلاقات العامّة في بلدية بيروت، إلى أنّ "محافظ مدينة بيروت مروان عبود، بالتّنسيق مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، طلب من الدّوائر الفنيّة المختصّة في البلديّة، أن تكون على أهبّة الاستعداد للتّدخّل عند حصول أيّ طارئ قد يحصل جرّاء العوامل الطّبيعيّة أو غيرها، ولتجنّب أيّ خطر أو ضرر قد يلحق بالمواطنين".

اذاعة النور

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان في بيان، عن "عميق تعاطفها وتضامنها مع سوريا حيال الكارثة ‏التي سببها الزلزال الضخم الذي ضرب تركيا، مخلفًا مئات الضحايا وعددًا كبيرًا من المصابين إضافة إلى ‏انهيار وتصدّع مئات الأبنية السكنية".‏

صوت المدى

دعت إدارة مرفأ بيروت، في بيان، "كل من يعنيهم الامر في المرفأ الى إجراء مسح ميداني فوري للغرف والمكاتب والمساحات التي يشغلوها، وإبلاغ اللجنة المكلفة مسح الأضرار او إدارة الصيانة فوراً عن اي خلل او أضرار او عطل يمكن ان يكون قد حصل من جراء الهزة العنيفة التي تعرض لها لبنان".