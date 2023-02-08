لبنان الحر

رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان"، أن "الشعب اللبناني يتعرض للابتزاز عبر لجوء جمعية المصارف إلى إقفال البنوك سعيا للضغط لمنع إصدار أحكام تسمح بإعادة الودائع إلى الناس".

وشدد في بيان، على أن "الدعاوى القضائية هي السبيل الوحيد لاستعادة الناس أموالها وعلى المواطنين اللجوء إلى رفعها أمام المحاكم"، داعيا القضاء اللبناني إلى "عدم التأثر بالضغوط وإنصاف اللبنانيين".

صوت لبنان

أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان، في بيان، أنّه "باسم كل نقاباته والعاملين بقطاع الطيران والنقل والشحن الجوي، نضع أنفسنا متطوعين لتسهيل اعمال الإغاثة المتوجهة الى سوريا، عبر مطار بيروت، وذلك على مدار الساعة".

radio orient

اشار النائب ميشال ضاهر إلى أنه "يجب التفريق بين الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية، فلا المصانع قادرة على الانتاج بدون شراء مواد خام ولا التجار يستطيعون استيراد مواد غذائية في ظل غياب أي مصدر للدولار"، لافتاً إلى أن "‏تخفيض سعر الصرف لا يتمّ الا عبر حلول جذرية على الصعيدين الاقتصادي والمالي،‏ يكفينا حلول ترقيعية؟".

اذاعة النور

كشف الأمين العام لـ"الهيئة العليا للإغاثة" اللّواء محمد خير، عن "خطّة وطنيّة للكوارث منجَزة منذ 4 ‏سنوات، يعمل بموجبها تلقائيًّا وعند حصول أيّ كارثة بيئيّة أو غيرها؛ كلّ من الوزارات المختصّة والإدارات ‏التّابعة لها في المناطق".‏

صوت المدى

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنّ "فريقًا من المختصّين في عمليّات البحث والإنقاذ، توجّه اليوم إلى سوريا، للمشاركة في عمليّات الإغاثة في المناطق المتضرّرة، وذلك بطلب من الحكومتين اللّبنانيّة والسّوريّة، وبالتّنسيق مع الهلال الأحمر العربي السّوري".