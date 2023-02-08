أكدت روسيا أن هجومها الأخير في شرق أوكرانيا يتقدم "بنجاح" في وقت تتوقع فيه كييف هجوما روسيا واسعا وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "المعارك راهنا تتقدم بنجاح في منطقتي" باخموت وفوغليدار محذرا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى "تصعيد لا يمكن توقعه" في النزاع.

اعتبرت بكين أنّ وسائل الإعلام والسياسيّين في الولايات المتحدة يستغلّون المزاعم الأميركيّة حول إطلاق منطاد تجسّس صيني فوق الأراضي الأميركيّة.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة، في بيان صدر بعد إرجاء وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن زيارةً مقرّرة لبكين، إنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا الحادثة ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".

وكانت الصين أصدرت في وقتٍ سابق بيانًا نادرًا عبّرت فيه عن الأسف وألقت باللوم على الرياح في دفع ما وصفته بأنّه منطاد مدنيّ إلى المجال الجوّي الأميركي.

كما أصدرت وزارة الخارجيّة الصينيّة بيانًا آخر قالت فيه إنّ "الصين لم تنتهك أبدًا أراضي ومجال أيّ دولة ذات سيادة".

وأضافت أنّ "بعض السياسيّين ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة استخدموا حادثة (المنطاد) ذريعةً لمهاجمة الصين وتشويه صورتها".