أعلنت السلطات السعودية فتح جسر جوي لنقل المساعدات إلى تركيا وسوريا، في أعقاب كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" الى ان "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مركز الملك سلمان للاغاثة وجهوا بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا".

نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا عصيانا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، حيث تمكن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة، كما يضم السجن أيضا مقاتلين من قوات كردية.

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا "بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام منه".

وأضاف "هرب من السجن قرابة 20 شخصا حسب تقديرات أولية، ويعتقد أنهم من سجناء تنظيم الدولة".