مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن 27 /1 /2023

أحمد ناجي

في شباط 2022، عاد سالم البالغ من العمر 25 عامًا إلى عائلته في محافظة إب اليمنية محمولاً بنعش. لقد سقط سالم1 في إحدى الجبهات العسكرية التي قاتل فيها ضمن صفوف مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيون)، المدعومة من إيران في محافظة الجوف الحدودية. وبعدما وُوري سالم الثرى، أعلن عدد من أقاربه الانضمام إلى صفوف جماعة الحوثيين، من بينهم شقيقه وستة رجال آخرين من عائلته.

للوهلة الأولى، لا يبدو أن سالم يملك صفات المرشح للقتال في صفوف الحوثيين. فمحافظة إب الواقعة في غرب وسط اليمن تبعد كل البعد عن معقل الحوثيين في شمال غرب البلاد. كذلك، لا ينتمي سالم إلى الإيدلوجيا الدينية التي يتبناها الحوثيون، فهو على غرار معظم سكان المحافظة، ينتمي إلى المذهب السنّي الشافعي. ومع ذلك، لم يكن سالم الوحيد ممّن التحقوا بصفوف الحوثيين للقتال من هذه المناطق. في الواقع، يشكل توغل الحوثيين خارج نطاق المجتمع الزيدي ومناطق نفوذه التقليدية جانبًا مهمًا، وهو أمر لا يتم تسليط الضوء عليه دائمًا، من أوجه الصراع المستمر في اليمن، الذي اندلع في العام 2014 وانجرّت إليه جهات فاعلة إقليمية في العام التالي. فعندما يخاطب الحوثيون المجتمعات غير الزيدية، لا يركزون على الخطاب المذهبي الخلافي، بل يسعون غالبًا إلى استمالة اليمنيين الغاضبين من سياسات وممارسات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وعسكرة الرياض للمناطق الحدودية اليمنية، ويستغلون كذلك المظلومية الحدودية التاريخية تجاه السعودية. تتجنب هذه السردية الشعارات الطائفية التي يستخدمها الحوثيون لاستمالة الزيديين، وتركز على قضية الدفاع عن سيادة اليمن، وتحاول إذكاء الحس الوطني الذي يتشاركه الجميع.