لبنان الحر

أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض أن الحاجة الى إلتئام اللجنة الوزارية التي تشكّلت لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء، تأتي للبحث في مجريات سير الخطة التي يجب أن تحظى بدعم الكتل السياسية لتلقى النجاح المنتظر.

صوت لبنان

التقى الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الوزاري اللبناني برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب في دمشق.

وكان قد توجّه الوفد صباح اليوم الى دمشق، مكلّفاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا.

radio orient

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد على أهمية التعاون بين لبنان وسوريا في جميع المجالات انطلاقاً من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

اذاعة النور

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة"، إلى أنّ "الزلزال العنيف الذي عصف بمناطق في تركيا وسوريا وأحدث دمارا هائلا وأوقع آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين وتسبب بخسائر مادية وتداعيات كثيرة في أكثر من اتجاه، يستدعي من كل الشعوب والدول خصوصا تلك التي تمتلك القدرات وتتغنى بحماية حقوق الإنسان، وكذلك من المنظمات والمؤسسات الدولية، وقفةً تضامنيّةً جادّة ومسؤولة وتضافر جهود ومساعدات لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من تحت الركام ولبلسمة جراحات المنكوبين وإيواء المشردين فضلاً عن إعادة البناء والتعمير".

صوت المدى

زار وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم امين السيد، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في المقر البطريركي -الجعيتاوي.