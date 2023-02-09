قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 12000 شخص (وما زال الرقم يتزايد)، "صادم ومروع حقاً". وذكر بلينكن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في واشنطن، أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن سيكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار.

يتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية في أفريقيا بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول أسباب رواج عمليات التجنيد في القارة. في هذا السياق، خلص تقرير أممي إلى أن العوامل الاقتصادية تأتي كأهم الأسباب التي تسبب رواجاً في التجنيد للجماعات الإرهابية في أفريقيا، فيما توقع خبراء أن تستمر عمليات التجنيد في القارة في الازدهار، بسبب عجز الحكومات الأفريقية والقوى الدولية عن إيجاد مقاربات ناجحة لتقليل الفقر والبطالة والتهميش الإثني في القارة.

أعلن البيت الأبيض، أن الصين أطلقت "في السنوات الأخيرة... أسطولاً من المناطيد المخصصة لعمليات تجسس" في جميع أنحاء العالم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في مؤتمر صحافي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" التي تقل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن، إن "مناطيد صينية رُصدت فوق دول في القارات الخمس"، وقد "انتهكت سيادة" هذه الدول.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه لا يستبعد شيئاً فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما تعهدت روسيا بالرد على هذه الخطوة، محذرة من تصعيد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

تشعر ألمانيا بقلق متزايد من أن حلفاءها الأوروبيين لن يزودوا أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بما يكفي لإنشاء كتيبتين، مع توقع تصاعد القتال خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لوكالة "الأنباء الألمانية".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر، في برلين يوم الاثنين الماضي، "تتوقع الحكومة الاتحادية أن يتم تنفيذ عمليات تسليم شحنات (ليوبارد) التي تم التعهد بها على وجه السرعة"، في إشارة إلى التصريحات التي أصدرتها عدة دول أوروبية في وقت سابق من العام الجاري، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.