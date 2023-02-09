قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان. وقال البيان: "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فوراً للتشاور". وأشار إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

بدأ وفد حركة "حماس" مشاورات مكثفة مع مسؤولين أمنيين مصريين بعد وصول إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى القاهرة. وقال مصدر مصري مطلع إن "مصر مصممة على المضي قدماً في خطتها لتحقيق التهدئة"، وإن المشاورات مع "حماس" تأتي ضمن تلك الخطة التي بدأت باستضافة وفد حركة "الجهاد" الذي أنهى مشاوراته في القاهرة.

أفرجت جهات التحقيق في مصر عن أهالي جزيرة الوراق (شمال القاهرة) المحبوسين، وذلك ضمن جهود لجنة "العفو الرئاسي". وتقدمت لجنة العفو الرئاسي، للأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بـ"الشكر على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، التي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم". وأوضحت اللجنة، في بيان: "يُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني".

تعزز مصر وقطر من تعاونهما في المجال الأمني. وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها "استقبلت وفداً أمنياً رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 إلى 8 شباط الجاري، وقد تناولت الفعاليات بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية بالبلدين في مُختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك".