لبنان الحر

أقدم أحد المواطنين على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، على منزل الفتاة التي يحبّها (من آل بلاغي) بعدما رفضته العائلة، مما أدّى إلى اندلاع حريق في المنزل.

وتسبّب باحتراق سيارتين في المكان، فيما اقتصرت الأضرار على الماديّات. وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.

صوت لبنان

على أثر إشكال عائلي وقع في منطقة التدريب - أبي سمراء في مدينة طرابلس ونتجَ عنه مقتل شخص وإصابة آخر، دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار وضبطت آليتين نوع جيب وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف ورمانة يدوية وعددًا من المماشط وكمية من الذخيرة.

radio orient

كيشيشيان في بكركي والراعي استقبل المرتضى استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، بطريرك الأرمن الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان، يرافقه الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

اذاعة النور

بعد أربعة أيام من العمل المضني عادت إلى بيروتَ البعثةُ اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التركية المنكوبة. البعثة اللبنانيّة التي شاركت في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق التركية تصل إلى لبنان بحضور وزيري الأشغال العامة والبيئة

صوت المدى

مازال سوق الدولار الموازي يسجل فارقا بنحو 20 نقطة (نمرة) عن السعر الرسمي للعملة الاجنبية رغم قرار التخفيض. بالمقابل أيد الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بشدة قرار التخفيض رغم كلامه السابق عن صعوبة تطبيق هذا الاجراء لارتباطه بمراكز المال العالمية. لكن سياسيين وخبراء حذروا من اتساع العجز المالي في النفقات بسبب تخفيض سعر الدولار والذي قد يصل الفارق الى 15 تريليون دينار سنوي