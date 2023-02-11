استكمالاً لما بدأه مسؤولون أميركيون آخرون في الأسابيع الماضية، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قرر زيارة كل من تل أبيب ورام الله في وقت قريب من الشهر الحالي، للبحث مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطنيين في "التحديات الأمنية المشتركة والتوترات" في الأراضي الفلسطينية. وقال مسؤول أمني في تل أبيب إن" التطورات الأخيرة تبعث على القلق فعلاً، فهي من جهة تتعرض لضغوط من حكومة اليمين المتطرف لاستخدام قبضة حديدية في القدس والضفة الغربية، ومن جهة ثانية، فإن كا إجراء كهذا يضاعف أعمال الاحتجاج ضد إسرائيل، ويزيد من فرص انفجار الأوضاع أكثر.