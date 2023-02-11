أخرج مسعفون طفلاً في السادسة من العمر على قيد الحياة من تحت انقاض منزله في بلدة جنديرس الحدودية في شمال غربي سوريا بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

أدانت حركة "النهضة" التونسية بشدة محاولة ربط قياداتها "زوراً" بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، "بعد فشل كل المحاولات الفارطة" ورأت أن ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته "تدقيقاً" في ملف الاغتيالات "يتناغم مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية.