لبنان الحر

اكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "أولويات "حزب الله" ليست كأولويات المواطن اللبناني ولهذا السبب وصل الأخير إلى ما وصل إليه اليوم، فعلى صعيد الانتخابات الرئاسية من مصلحة المواطن اللبناني أن يجري هذا الإستحقاق البارحة قبل اليوم وأن يأتي رئيس اصلاحي، سيادي غير فاسد يبغي فعلا بناء الدولة.

صوت لبنان

زار عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية جهاد العبدالله مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، يرافقه وفد من أولياء الطلاب من مختلف المناطق الشمالية.

بعد الاجتماع، قال العبدالله: "فقدنا الأمل بالمرجعيات السياسية، وأملنا كبير بالله وبحضرة المفتي زكريا، فشرحنا له معاناة أبنائنا الطلاب في الجامعات الأجنبية ومعاناة الأهل مع القطاع المصرفي".

radio orient

زار الرئيس سعد الحريري هذا المساء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان واطمأن إلى صحته.

اذاعة النور

زار عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب الدكتور قبلان قبلان برفقة قيادة المنطقة الثامنة في حركة "أمل"، راعي أبرشية زحلة المارونية المطران جوزيف معوض لتهنئته بمناسبة عيد مارمارون حيث ضم الوفد عضو قيادة اقليم الجنوب محمد الخشن، مسؤول المنطقة الثامنة هادي الحرشي ومدير معهد الكوادر في اقليم البقاع محمد عواضة والشيخ حسن اسعد.

صوت المدى

استقبل وزير الإعلام المهندس زياد المكاري وفداً من المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية برئاسة السيدة رندة الداعوق، وتم التطرق الى تنظيم معرض في اطار فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي ٢٠٢٣. وقدم الوفد الى الوزير كتاب "بيروت، قرن من الصحافة في لبنان".