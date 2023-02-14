قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد تراجعات على أسعار المستهلك، بعد زيادات حادة وصلت في بعض الدول إلى قمة تاريخية، مثل الاتحاد الأوروبي. وذكرت جورجيفا في كلمة لها خلال أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أن التضخم "رغم تراجعه، إلا أنه ما يزال أعلى من مستهدفات البنوك المركزية". وتترقب الأسواق العالمية، الثلاثاء، صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وهي بيانات ستحدد بشكل كبير مسار السياسة النقدية الأمريكية للشهور المقبلة.

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تتابع أنشطة الطيران الروسي في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن مخاوفه من أي تصعيد في المنطقة نظرا للوضع في أوروبا وأوكرانيا. وقال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية للقوات الأميركية (سينتكوم)، خلال مؤتمر أمني في واشنطن، إن "التصعيد يمثل القلق الأكبر، نظرا للوضع في أوروبا وأوكرانيا". وأضاف أن الولايات المتحدة ترصد أنشطة المقاتلات الروسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل يومي، وتتابعها باهتمام.