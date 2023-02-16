بعد الكارثة، حان دور السياسة - مارك بييريني – 8/2/2023

في 6 شباط ، تسبّبت سلسلة من الهزّات الأرضية بالدمار والأسى لسكان سورية وتركيا، إذ لقي آلاف الأشخاص مصرعهم (فبحلول منتصف يوم 7 شباط، قُدِّرت حصيلة القتلى بأكثر من 5,000 شخص) وساهم الدمار الواسع والطقس البارد في إحباط معنويات الناجين على نحو متزايد. ليس مفاجئًا إذًا أن ذلك كلّه زاد من احتمالات تقدّم السياسة قريبًا إلى الواجهة. فبات موعد الانتخابات التركية موضع تكهّن قد يرسم معالم المشهد السياسي التركي في الأيام المقبلة. نظرًا إلى أن الزلزال ألحق الضرر بنحو 16 مليون نسمة من أصل مجموع السكان البالغ عددهم 86 مليون نسمة، ويُرجَّح أن عشرات الآلاف باتوا الآن من دون مأوى وتبعثرت ممتلكاتهم تحت الأنقاض، بما في ذلك أوراقهم الثبوتية، فيما طال الدمار الكثير من المباني الإدارية، فهل سيكون من الممكن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عادلة في 14 أيار المقبل، كما هو متوقع؟ يبقى هذا السؤال مطروحًا. والأولوية هي الآن للتضامن الدولي والاستجابة الإنسانية الطارئة. لكن الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال ستواصل التأثير في المشهد السياسي التركي على مدى الأشهر المقبلة.

خطاب حالة الاتحاد والشرق الأوسط - إريك فيلي – 8/2/2023

على الرغم من أن الشرق الأوسط كان جزءاً مهماً من خطابات حالة الاتحاد الرئاسية في الماضي، إلا أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في الداخل الأميركي والتحول المستمر نحو تنافس القوى العظمى في الخارج قد أدى على ما يبدو إلى إحالة القضايا الإقليمية إلى منتديات أخرى. ومؤخراً، لم يشر خطاب الرئيس بايدن في 7 شباط إلى قضايا الشرق الأوسط على الإطلاق باستثناء الإشارات غير المباشرة إلى أسعار النفط وإشارة عابرة إلى الإرهاب.