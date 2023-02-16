لبنان الحر

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ردًا على تحذير أصحاب المحطات بالتوجه الى الاقفال في حال لم يسعّر البنزين بالدولار، أن "الوزارة تعمل على منصة لاصدار اكثر من جدولين في اليوم، تماشيا مع تقلب سعر صرف ولكن لن نتوجه الى تسعير البنزين بالدولار ولن نخالف القانون".

صوت لبنان

أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى "أننا بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث ان مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الادارة والقطاع العام في مختلف مسمياته".

radio orient

تمنى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، بعد لقائه المطران إلياس عوده، على الجميع الحوار والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أننا "اتفقنا على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف والدستور".

اذاعة النور

أكّد وفد من الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "الاتحاد الاوروبي سيقدم المساعدات الى سوريا، كما قدمها للبنان اثر انفجار مرفأ بيروت في آب 2020"، وتم البحث في آلية تلقي المساعدات الانسانية الاوروبية لمنكوبي زلزال سوريا من خلال المرافق اللبنانية ومنها الى المنافذ الحدودية لنفلها الى سوريا

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفراء الدول الخمس التي عقدت اجتماعا في باريس قبل أيام لبحث الملف اللبناني وهم: سفيرة فرنسا آن غريو، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا، سفير مصر ياسر علوي، سفير قطر إبراهيم عبد العزيز السهلاوي، القائم بأعمال سفارة السعودية فارس حسن العمودي.