كشف النقاب في إسرائيل أمس، عن نقل وزير الشؤون الاستراتيجية رون درامر رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإدارة الأميركية، يبلغها فيها بأن حكومته لن تقدم على قرارات استيطانية أخرى، إلا إذا تم قتل إسرائيليين، وفي هذه الحالة فإنها ستبني بؤرة استيطانية مقابل كل يهودي يقتل بأيدي فلسطينيين.

صادق الكنيست بشكل نهائي على قانون يقضي بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل (أي فلسطينيي 48) والقدس الشرقية، وإبعادهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، إذا ثبت حصولهم على مساعدات من السلطة الفلسطينية.

قالت مصادر سياسية في تل أبيب أن نتنياهو اتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يشغل منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع أيضاً، على تحويل 77 بؤرة استيطان عشوائية إلى مستوطنات رسمية، ولكنه خلال الحوار مع واشنطن أنزل عددها إلى 14 بؤرة، ورفض الأميركيون فأنزل الرقم إلى 9 مع التأكيد على أن العدد سيزيد مع مقتل كل إسرائيلي.

يشن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حملة على الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مثيراً الجدل مرة أخرى حول قضية بالغة الحساسية في الصراع بين الجانبين. وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل وهو يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الإسرائيليين المتحدرين من الفلسطينيين، الذين بقوا على أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948، وتوزيعهم على الدول المجاورة. وخلال زيارة في كانون الثاني إلى سجن نفحة في صحراء النقب، قال بن غفير لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه يريد ضمان ألا يعيش النزلاء الفلسطينيون براحة أكبر نتيجة بناء زنازين جديدة.

حذر رؤساء البنوك الإسرائيلية، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي، وخلال اللقاء حذر رؤساء البنوك سموتريتش من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد.