أكملت كارثة الزلزال في تركيا يومها العاشر، أمس، وتحولت الأنظار إلى ما بعد الفاجعة، وبدأ الحديث عن خطط إعادة الإعمار والاهتمام بالناجين الذين خسروا بيوتهم في الولايات المتضررة. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في أنقرة ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن الحكومة ستبدأ مطلع مارس (آذار) المقبل في بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال.

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن مفاجأة صادمة بشأن زلزالي كهرمان ماراش اللذين ضربا 10 ولايات جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد في 6 فبراير (شباط) الحالي بإعلان أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر بفعل الزلزالين المدمرين.

تواصل إرسال الطائرات المحملة بالمواد الإيوائية والغذائية والطبية، إلى الأراضي السورية والتركية المتضررة من الزلزال المدمر الذي طال البلدين الأسبوع الماضي، في إطار الجسر الإغاثي السعودي.

قالت الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمر بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا، وذلك استمراراً لجهود البلاد المتواصلة في الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين.

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة أن يفي الرئيس السوري بشار الأسد بالتزامه فتح معبري «باب السلام» و«الراعي»؛ لتقديم المساعدات «بشكل أكثر فاعلية» للمتضررين من الزلزال، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن للحصول على تفويض أممي لهذه الغاية، إذا لزم الأمر.

قالت روسيا، أمس، إن قواتها اخترقت خطين حصينين من خطوط الدفاع الأوكرانية على الجبهة الشرقية في الدونباس، في حين أكدت كييف أن قواتها تمكنت من صد الهجمات الروسية، معترفة، في الوقت ذاته، بصعوبة الوضع.

يدرس الجيش الأميركي فكرة إرسال الأسلحة التي يتم مصادرتها قبالة سواحل اليمن، ومصدرها على الأرجح إيران، إلى أوكرانيا، في خطوة لا يعتقد أنها ستغير ميزان الحرب، لكنها تبعث برسالة سياسية لإيران، التي تتهمها واشنطن بتزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في تدمير البنية التحتية الأوكرانية.

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنّ الجنود الأوكرانيين يتمسّكون «بقوة» بمواقعهم في باخموت، شرق أوكرانيا. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسون: «هذه النقطة الأكثر صعوبة، الأكثر سخونة حالياً». وأضاف ليس الأمر سهلاً على جنودنا في الشرق، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدّث عن حصن باخموت. حصننا ما زال حيّاً.

تعهدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأن الدعم الغربي لن يتزحزح في وجه الهجوم الروسي، في ظل تقارير عن أن واشنطن نصحت كييف بتأجيل هجومها المضاد المرتقب في انتظار الحصول على كميات ضخمة من المعدات العسكرية الغربية التي وُعدت بها.

فاجأت وزيرة اسكوتلندا الأولى نيكولا ستورجن الساحة السياسية البريطانية باستقالتها، وفتحت الباب أمام تكهنات حول مصير مطالب الاستقلال عن المملكة المتحدة. وقالت ستورجن لصحافيين في مقر إقامتها الرسمي بأدنبره «أعلم، في عقلي وفي قلبي، أن الوقت قد حان للاستقالة»، مضيفة أن هذا العمل امتياز ولكنّه صعب للغاية.

أعلنت السلطات الأميركية أنّ مروحية عسكرية من نوع «بلاك هوك»، تحطّمت الأربعاء، قرب طريق سريع في ولاية آلاباما في جنوب البلاد، ممّا أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها.

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية، إن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة إل باسو.

وقال روبرت جوميز المتحدث باسم الشرطة، إن مشتبهاً به اعتُقل وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل. ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء غير معروف.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس (الأربعاء)، أن الاتحاد بصدد فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب. وتأمل المفوضية بأن توافق الدول الأعضاء الـ27 في التكتل على الحزمة الجديدة من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامناً مع الذكرى التي تحل يوم 24 فبراير (شباط).

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع «قوات الردع» النووية في جيشه في حالة تأهب. وردت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز: «لم يسبق أن حصل إعلان رسمي من جانب روسيا يتضمن تهديداً نووياً منذ ستينات القرن الماضي». وقالت واشنطن إن هذا الإعلان «خطر» و«غير مسؤول»، وتصعيد «غير مقبول»، محذرة موسكو من «عواقب كارثية» قد تنجم عنه.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أبرمت عقوداً تزيد قيمتها على نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لحساب أوكرانيا.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، الثلاثاء، إلى «التحرك» ضد «وباء» العنف المسلح في الولايات المتحدة، غداة 3 جرائم قتل جديدة تسبب فيها مطلق النار في حرم جامعي في ميشيغان.

كشفت شبكة «إن بي سي» الأميركية للتلفزيون، الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري «محادثات غير مباشرة» مع طهران لتبادل محتمل للأسرى، في مسعى يتضمن أيضاً تحرير مليارات من الأموال الإيرانية المجمدة لتأمين إطلاق المواطنين الأميركيين المسجونين في إيران، مضيفة أن قطر وبريطانيا تضطلعان بدور الوسيط في هذه المحادثات.

طالبت أسرة الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بإطلاق سراح فائزة هاشمي التي اعتقلتها السلطات في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة التحريض على الاحتجاج.

أعلن الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو أنه سيعود إلى بلاده الشهر المقبل ليقود المعارضة ضد حكومة خصمه لويس إينياسيو لولا، علماً بأنه لم يعترف صراحة حتى الآن بهزيمته أمامه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الفائت.

بدأت المحكمة الدستورية البلجيكية، أمس (الأربعاء)، النظر في وضع العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل المحتجَز في إيران، الذي تأمل عائلته في الإفراج عنه، بموجب اتفاق لتبادل المحكومين يسبب خلافاً سياسياً قضائياً