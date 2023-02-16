زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق والتقى الأسد. وقالت مصادر أردنية إن قنوات الحوار السياسي الأردني السوري مفتوحة «منذ وقت ليس بالقصير»، وإن زيارة الصفدي تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وموقف عمّان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها.

اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تكوين فريق عمل مشترك رفيع المستوى لوضع رؤية لسير العلاقات الثنائية، واقتراح المشروعات ومجالات التعاون والعمل على تنفيذها.

استعداداً للاحتفال بالذكرى الـ12 لثورة «17 فبراير» في ليبيا عام 2011، أعلنت مديرية أمن العاصمة طرابلس، إغلاق الميدان الرئيسي للمدينة وعززت من إجراءاتها الأمنية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا، مبرزاً أن تداعيات الأزمة تستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية.

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أهمية استمرار التنسيق مع الجانب الأميركي في مجال مكافحة الإرهاب. وقال حسين، في بيان لمكتبه، إنه بحث خلال وجوده في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدوليّ، تريزا ستيفن جوينوف، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بجهود القوات الأميركية في مساعدة العراق في القضاء على عصابات داعش الإرهابية، والتعاون العسكري والأمني مع القوات العراقية.

بلغت حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي، ضد عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، 200 قتيل، منذ بدء الأسبوع الحالي، بحسب بيان حكومي.

تعهد تحالف المعارضة السودانية الرئيسي «الحرية والتغيير» بالمضي قدماً في العملية السياسية وإنفاذ «الاتفاق الإطاري» الموقع بين المدنيين والجيش، من دون انتظار أي أحد، ومن دون تغيير في محتواه وموضوعاته، وكشف عن التوصل إلى إعلان سياسي مع حركتين وحزب من غير الموقعين على الاتفاق، في انتظار اكتمال توقيعاتهم عليه، وحذر مما سماها محاولات قوى الثورة المضادة الرامية إلى إجهاض العملية السياسية.

ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، التطورات الإقليمية الأخيرة، وضرورة أن يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون «خطوات عاجلة» لخفض التوتر، من دون الإفصاح عمّا إذا كانت المحادثات قد شملت الزيارة التي قام بها الوزير الإماراتي إلى دمشق قبيل توجهه إلى واشنطن