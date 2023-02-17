لبنان الحر

أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​ إلى أننا "نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر مع تغيرات سعر الصرف، ولا نزال نقوم بتجارب عليها وسنعلن عنها عندما تصبح جاهزة".

صوت لبنان

التقى نائب رئيس مجلس النواب الأسبق ايلي الفرزلي للمرة الثانية برئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في غضون الـ48 ساعة الأخيرة في بيت الوسط. وكانت مناسبة لمقاربة الاوضاع العامة في البلاد من جوانبها كافة.

radio orient

أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه "لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة ولن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبر ماركت".

اذاعة النور

أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، أن "الدعوة اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول الدستورية، فلبنان يحتاج الى رئيس يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والتشريعية ويعمل على توحيد القدرات اللبنانية لتخطي الازمات المتتالية".

صوت المدى

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، إجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، للبحث في الحلول المطلوبة من أجل معالجة الاوضاع النقدية، وتم الاتفاق على ابقاء الاجتماعات مفتوحة.