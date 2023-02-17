خففت تركيا من مظاهر الحداد في اليوم الحادي عشر لزلزالي كهرمان ماراش المدمرين بينما كان لا تزال فرق البحث الإنقاذ تأمل في حدوث معجزات تقهر المستحيل، بالعثور على ناجين تحت الأنقاض. وتقرر إدراج ولاية ألازيغ في شرق البلاد إلى الولايات العشر المنكوبة، في حين تستمر زيارات التضامن مع تركيا. ووصل الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أنقرة والتقى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان.

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين إلى 36187 قتيلاً، وعدد المصابين إلى 108 آلاف، وقال المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في الإدارة أورهان تتار، في إفادة صحفية الخميس، إنه تم إجلاء 216 ألفاً من المتضررين من كارثة الزلزالين من الولايات المنكوبة إلى ولايات أخرى.

أعلنت أوكرانيا الخميس أنها تعرضت لضربات صواريخ ومسيرات ليلاً، وأنها أسقطت 16 صاروخاً من أصل 32 أطلقتها روسيا ليلاً من طائرات وسفينة في البحر الأسود، وقالت إن روسيا قصفتها بعدة ضربات صاروخية مع سعي قواتها للتقدم شرقاً، بينما تعهد حلفاء كييف الغربيون بتقديم مساعدات عسكرية إضافية من أجهل هجوم أوكراني مضاد مزمع في الربيع.

وجه وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في كييف أمس، انتقاداً مبطناً لسياسة تل أبيب تجاه كييف. وقال إن أوكرانيا تشكر إسرائيل على مساعداتها الإنسانية ولكنه يتوقع منها أن تنقل إلى بلاده مساعدات عسكرية دفاعية. وشدد على أن ما تحتاج إليه أوكرانيا الآن هو الانتصار، ومن دون انتصار لا أهمية لباقي الأمور.

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه قد يضطر في المستقبل إلى إعلان التعبئة العامة، مضيفاً أنه لن يرسل جيشه للقتال في أوكرانيا إلا إذا تعرضت بلاده لهجوم.