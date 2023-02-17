تعتزم مصر استعراض تطورات نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، خلال قمة الاتحاد الأفريقي، التي تنطلق السبت في أديس أبابا، آملاً في دفعة أفريقية تكسر جمود المفاوضات المتوقفة منذ نحو عامين. وترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عقدت على مدار يومي الأربعاء والخميس تمهيداً للقمة.

بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس جولة أفريقية، شملت دولة الغابون، ويتوقع أن تشمل أيضاً السنغال، يلتقي خلالها الرئيس ماكيسال، ويجري معه مباحثات حول الوضع الإقليمي والتعاون الثنائي. وبدأ العاهل المغربي زيارته إلى الغابون بمباحثات مع الرئيس علي بونغو أونديمبا، أكد فيها الزعيمان على أهمية العلاقات العميقة بين المغرب والغابون.

أكد خليل البرعومي، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، خبر توقيف فوزي كمون مدير مكتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل. وتولى كمون إدارة مكتب الغنوشي منذ 2016. وقالت وسائل إعلام تونسية إن النيابة العامة أذنت باعتقال كمون، الذي عبر في أكثر من مناسبة عن معارضته للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، مبرزة أن توقيفه له صلة بمباشرة الأبحاث معه بخصوص قضية ضده منذ أكثر من شهر.