لبنان الحر

أشار وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي في السّراي الحكومي، إلى أنّ "المجلس انعقد بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضوره، لمتابعة كل الإجراءات والأوضاع الأمنية في البلد".

صوت لبنان

التقى وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka، وجرى بحث في المراحل الّتي قطعها التّفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما جرى استعراض للشّؤون العامّة لا سيّما الماليّة والاقتصاديّة في لبنان.

radio orient

أعلنت لجنة تنسيق عمليّات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنيّة، في بيان، أنّ "عطفًا على التّقرير الصّادر عن المركز الوطني للجيوفيزياء التّابع للمجلس الوطني للبحوث العلميّة، تمّ تسجيل منذ صباح نهار الخميس الواقع في 16/2/2023 وحتّى صباح يوم الجمعة الواقع في 17/2/2023: هزة بعد ظهر يوم الخميس الساعة 14:19 بالتوقيت المحلي، بقوة 2،4 على مقياس رختر، حدد موقعها في قضاء جزين، على مسافة 3 كلم غربي منطقة جزين. هزتان في البحر شمالي منطقة اللاذقية. الأولى الساعة 13:16 بقوة 4,6 على مقياس رختر، والثانية الساعة 21:47 بقوة 5.0 على مقياس رختر شعر بها عدد كبير من المواطنين".

اذاعة النور

شدّد الاتحاد العمالي بالشمال وعمّال بلديّتَي طرابلس والميناء واتحاد بلديات الفيحاء، على أنّه "كأنّه لا يكفينا الغلاء والبلاء والفقر والمرض وعدم القدرة على شراء الدّواء أو الحصول على أقلّ سبل العيش الكريم، وكأنّ ذلك كلّه وأكثر من ذلك لا يكفينا من أزمة ارتفاع المحروقات وغيرها، حتّى تمنعوا عنّا قبض رواتبنا الّتي لا تكاد تكفي مصروف أحد من هؤلاء المسؤولين لمدّة ساعة واحدة فقط".

صوت المدى

أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بعد قيامه ووزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بجولة ميدانيّة على باخرة "جانوس 2"، بعد وصولها إلى مرفأ بيروت، عقب قيامها بمسح بيئي في المياه اللّبنانيّة استغرق 8 أيّام في الرّقعة رقم 9، أنّ "الخطوة بنّاءة وإيجابيّة في تحويل لبنان على خارطة الإنتاج النفطي والغازي في المنطقة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط".