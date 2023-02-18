مع المضي قدماً في إجراءات تشريع القوانين التي جاءت لإحداث انقلاب على أجهزة القضاء الإسرائيلية، كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،أنه قلق من تضخم حملة الاحتجاج ضده، ويشعر أن وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود هذا الانقلاب، يتشدد بشكل متعمد لكي يؤدي إلى صدور قرار لدى المستشارة القضائية للحكومة بعزله، حتى يرثه في منصبه. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو لا يميل إلى التشدد، ويفضل بدء حوار مع المعارضة والجهاز القضائي يقضي إلى خطة مشتركة تحدث تغييراً في القضاء وتوقف التدهور إلى خطة مشتركة تحدث تغييراً في القضاء وتوقف التدهور إلى حرب أهلية. وبعض نواب "الليكود" الذين لا يدركون اللعبة، يصر على الدخول في مواجهة "رأس برأس" مع الجهاز القضائي، غير آبهين بخطر إقالة نتنياهو.