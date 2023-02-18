بعد مرور عام تقريباً على بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، تشهد قطاعات الاقتصاد في روسيا مواءمات تعطي تصورات لواقع جديد تضطر الأنشطة الاقتصادية للتأقلم معه، يأتي في مقدمتها قطاع العقار. واضطر فلاديمير ستيسينكو إلى بيع شقة يملكها في موسكو بسعر أقل ب 20 في المئة من قيمتها، وفق قوله، ما يعكس الواقع الجديد لاقتصاد بلاده في ظل العقويات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. ويضيف هناك الكثير من العقارات في السوق، ما يخلق تنافساً كبيراً بين البائعين.

ذكر موقع "آر بي سي" الإخباري، أن روسيا عيّنت اللفتنانت جنرال آندي موردفيتشيف قائداً للمنطقة العسكرية المركزية، ليحل محل الكولونيل جنرال ألكسندر لابين، الذي تمت ترقيته. وتم تعيين لابين رئيساً لأركان القوات البرية في البلاد الشهر الماضي، رغم الانتقادات الشديدة من كبار القادة بشأن أدائه في أوكرانيا، وقال موقع "آر بي سي" إن موردفيتشيف قاد القوات الروسية خلال هجوم العام الماضي على مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا. وبلغ الهجوم ذروته خلال حصار استمر لأشهر لمصنع "آزوفستال للصلب" واستولت عليه القوات الروسية في نهاية المطاف.