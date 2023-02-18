في وقت شهدت فيه العلاقات السعودية الجزائرية تطوراً ملحوظاً، تجلت في المستوى الرفيع للتشاور والتعاون بين الجزائر والرياض، وترجمتها الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين على أعلى المستويات، أكد دبلوماسي جزائري أن بلاده تخطط حالياً لتأسيس قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة. وقال الدكتور محمد علي بوغازي، السفير الجزائري لدى السعودية، إن الجزائر والسعودية تتقاسمان معاً وجهات النظر حول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، ما سمح للبلدين بالتنسيق حيالها في المحافل الدولية على قرار منظمتي (أوبك) و( أوبك بلس).

تمضي السعودية قدماً نحو توطين الصناعات العسكرية، وذلك من خلال مشروعات نوعية تتجاوز فكرة الاستخدام المحلي إلى مفهوم التصدير، والتي تأتي ضمن سياق الوصول إلى 50% من الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسركية، المرتفع من 2 إلى 15% خلال الفترة الماضية. وتخطط الرياض لأن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية في الناتج المحلي الاجمالي إلى 95 مليار( 25 مليار دولار) عام 2030، وفق تصريحات سابقة، حيث يمثل هذا المبلغ نحو نصف حجم الإنفاق العسكري للمملكة العام الماضي. ويتوقع أن تستقطب الصناعات العسكرية السعودية استثمارات مباشرة تتجاوز 37 مليار ريال( 10 مليارات دولار).