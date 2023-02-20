لبنان الحر

أعرب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، عن إستغرابه "لعدم ذكر الأسهم التفضيلية في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي توصّلت إليه اللجان النيابية المُختلطة، بحجّة أن خطة لازار المالية نصحت بشطبها".

صوت لبنان

رأى النائب قاسم هاشم، أن "العدوان الاسرائيلي على دمشق يؤكد الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني، والذي يأتي في مرحلة توتر تتسع دائرته".

radio orient

تقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال اتصاله بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالتعازي بضحايا الزلزال متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وأمل لتركيا التعافي السريع من كارثة الزلزال وتجاوز المحنة العصيبة التي تمر بها، كما تمنى للشعب التركي الصديق الخير والامان.

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، على أن "لبنان يمر في هذه الأيام بمرحلة عصيبة، ولا يخفى أن ثمة تراكمات سلبية يتحمل جزءاً كبيراً منها الطبقة السياسية التي أدارت البلد في سياسات اقتصادية خاطئة وفساد موصوف، ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أن بلدنا يتعرض لمؤامرات خارجية متلاحقة ومتراكمة، وهي تتجه إلى مزيد من التصعيد".

صوت المدى

أكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، أنّه "تم تأليف لجنة لوضع تصوّر بشأن رواتب القطاع العام"، مشيرًا إلى أنّ "الاجتماع في الاتحاد العمالي العام غدًا، سيحثّ على انتخاب رئيس للجمهورية فورًا".