صّرح وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن أمس، أن السلام الدائم في أوكرانيا يعني أن تكون لدى الاخيرة القدرة على ردع أي عدوان روسي، مشيراً إلى أن المساعدات المقدمة لكييف ستؤمن هذه القدرة على المدى البعيد.

أكد الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية الخارجية بوريل خلال كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن أنه يتعين على الغرب تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لكييف والاسراع في تسليمها.

اعتبر الكرملين الولايات المتحدة "محرضاً رئيسياً" على تأجيج التوتر الدولي لتغاضيها عن هجمات على القرم، مشيراً إلى أن التصريحات الصادرة منها عن شبه الجزيرة تبرز عمق الخلاف بين البلدين.

يزور الرئيس الأميركي جو بايدن بولندا الثلاثاء والاربعاء حاملاً رسالة حازمة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـأنه سيدعم أوكرانيا طالما لزم الأمر. ويجتمع بايدن لدى وصوله إلى وارسو الثلاثاء مع الرئيس البولندى اندري دودا الذي تلعب بلاده دوراً اساسياً في شبكة الدعم العسكري لاوكرانيا التي تقودها واشنطن.

شدّد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في قمة الاتحاد الافريقي المخصصة لاعمال العنف الدامية في منطقة الساحل، على أن افريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام، فيما دعا رؤساء دول مجموعة شرق افريقيا التي تضم سبعة بلدان إلى انسحاب جميع المجموعات المسلحة بحلول 30 آذار.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال العمليات العسكرية التي نفذتها الجمعة بمقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا.

بدأ وزير الخارجية الأميركية زيارة لتركيا للاطلاع على جهود الانقاذ، وأعلن عن مساعدات إضافية بمئة مليون دولار لمنكوبي زلزال السادس من شباط، فيما قررت السلطات التركية وقف جهود البحث عن ناجين في غالبية المناطق، وكان الزلزال الذي ضرب تركيا أسفر عن مقتل 400 ألفاً و689 شخصاً على الأراضي التركية.