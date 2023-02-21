لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الذي وضع رئيس المجلس في أجواء زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الاميركية ومشاركته في قمة الحكومات العالمية التي عقدت في دبي .

صوت لبنان

إلتقى النائب فريد هيكل الخازن، ظهر اليوم، في دارته في جونيه رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي، وتناول البحث موضوع التعدّيات على المشاعات وعملية بيع أراضٍ وعقارات تابعة للرهبنة الأنطونية في الحدث.

radio orient

زار رئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر السفاره اللبنانية في واشنطن، والتقى القائم بالأعمال السيد وائل هاشم، وعرض معه للتطورات الراهنة في لبنان واوضاع اللبنانيين في واشنطن، كما تداولا في الاوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني، سيما الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية.

اذاعة النور

عقد المكتب السياسي لحركة" أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الاعضاء. وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

صوت المدى

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب مع عدد من المستشارين في الكونغرس الاميركي. وتم البحث في موضوع النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في كل المجالات، بخاصة في ملف النازحين السوريين وكيفية مساعدة الولايات المتحدة الاميركية للبنان. كما تطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين البلدين.