لبنان الحر

أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع اتصالا المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان حيث "تباحث واياه بقضية اختفاء الشيخ احمد شعيب رفاعي، وتبين أن الشيخ احمد رفاعي ليس موجودا عند اي من الأجهزة الأمنية، واتفق المفتي دريان مع الدكتور جعجع على متابعة القضية حتى جلاء كل ملابساتها وعودة الشيخ رفاعي سليما سالما الى اهله وناسه"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لجعجع.

صوت لبنان

صدر عن النائبين ملحم خلف ونجاة عون البيان التالي:"نعتبر أنّ ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة مِن عنفٍ وتعدٍّ سافرٍ على كرامته، هو إستهداف مباشر لنا! وقد سبق هذا الإعتداء، إساءَة للوزير السابق يوسف_سلامة وللسيد قصي شرف الدين اليوم، خلال زيارتهما لنا! هذا التوتر الشائن والإستفزاز المتعمَّد، لن يثنيانا عن جوهر قضيتنا!".

radio orient

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سعيه إلى حل أزمة اضراب المصارف، مشيراً الى انّ "القطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي نأمل أن ينتهي خلال 48 ساعة. ونؤكد على حماية القطاع المصرفي لإعادة انتعاش لبنان".

اذاعة النور

التقى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم سفير سلطنة عمان الدكتور احمد بن محمد السعيدي.

صوت المدى

اشارت السفارة الفرنسية في بيان، الى ان "السفيرة آن غريو قامت في 20 و21 الحالي، بجولة في شرق البلاد، في وادي البقاع، تضمنت زيارة رسمية هي الأولى لها إلى محافظة بعلبك –الهرمل.