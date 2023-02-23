قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية، واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بالطائرات المسيرة، البلدة القديمة في نابلس صباح الأربعاء، وحاصرت منزلاً يتواجد فيه مسلحون مطلوبون قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان، استخدم خلالها الجيش قوة نيران كبيرة وصواريخ محمولة، في العملية التي انتهت باستشهاد عشرة فلسطينيين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى إصابة 97 آخرين.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على ما يسمى قانون "درعي 2" الذي يسمح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيراً للداخلية والصحة، رغم أنه كان قد أدين بتهمة التهرب من الضرائب والتحايل على القوانين وخرق تعهداته في المحكمة بأن يعتزل السياسة. وقد مر مشروع القانون بتأييد أكثرية 62 نائباً ومعارضة 53. ويأتي هذا القانون رداً على قرار المحكمة العليا، الذي عارض قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيراً.

تواصلت عمليات الاحتجاج على مشاريع القوانين التي تقرها الحكومة الإسرائيلية. ويوم أمس، خرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتسريبات من قيادة الجيش الإسرائيلي يعبر فيها ضباط كبار عن قلقهم من ظاهرة آخذة في الانتشار، وهي رفض جنود مقاتلين الاستمرار في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، لترتفع بذلك نسبة الجنود الذين يقررون التهرب من الخدمة. وقال قادة الجيش إن هذا التراجع عن الخدمة، يأتي بشكل واضح رداً على خطة الحكومة بإضعاف القضاء.

سجل سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية، هبوطاً شديداً يومي الثلاثاء والأربعاء، مع بدء سن القوانين واضطرار بنك إسرائيل لرفع الفائدة البنكية. وبلغت نسبة الهبوط في يومين 3 في المائة، كما هبطت أسعار الأسهم في بورصة تل أبيب، وكذلك سندات الدين الحكومية الإسرائيلية، على خلفية التخوف من تأثير خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء على الاقتصاد.

بداعي عدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين البلدين، رفضت الحكومة الإسرائيلية تسليم المكسيك قاضي التحقيقات السابق في وكالة التحقيقات الجنائية، توماس زيرون، الهارب من القضاء، والذي يشتبه بأنه متورط في قضية اختفاء 43 طالباً مكسيكياً في العام 2014. وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار بأن زيرون، يختبئ في إسرائيل منذ ثلاث سنوات، عندما فتح تحقيق بحقه في المكسيك.