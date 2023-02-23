ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بغداد أمس، مستحقات طهران لدى العراق، المتأتية من شراء العراق غازاً إيرانياً، كما ناقش ملف اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. وجال عبد اللهيان على رؤساء الحكومة محمد شياع السوداني والجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسين. وأكد السوداني حرص الحكومة العراقية على إدامة أفضل العلاقات مع إيران، والرغبة في توطيد التعاون والشراكة على مختلف الصعد.

بدأت السلطات التركية في اليوم الـ17 لكارثة زلزالي 6 شباط، التركيز على إجراءات ضبط الأوضاع وتسهيل حياة المواطنين المتضررين. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وفاة 6 أشخاص، وإصابة 562 آخرين، جراء زلزال هطاي الجديد الذي وقع مساء الاثنين الماضي.

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ جسيماً، بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الخاصة بتدابير زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها مع الولايات المتحدة الأميركية، واعداً بأن أميركا ستدافع عن كل أراضي الدول الـ30 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

سرع مجلس الدوما الروسي، الأربعاء، آلية إقرار قانون تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، في خطوة تطلق يد الروس لتجميد آخر قنوات التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وتكثيف وتيرة الصناعات العسكرية. وتبنى المجلس قانوناً بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت، التزاماً بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأقر المجلس القانون بقراءات سريعة، وتم تحويله فوراً إلى مجلس الاتحاد، لإقراره بصيغته النهائية قبل عرضه على الرئيس لتوقيعه.