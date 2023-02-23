أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أحكاماً تراوحت بين السجن خمسة أعوام والإعدام شنقاً بحق أحد عشر أردنياً منتمين إلى خلية لتنظيم داعش على خلفية تفجيرين أديا إلى مقتل ستة من عناصر الأمن في العام 2018. ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على فصول الجريمة التي استهدفت الأردن، وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شخصاً، وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية في مدينة السلط.

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، في تعزيز دور العراق عربياً وإقليمياً، وتعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي.

نددت منظمات حقوقية تونسية، أمس، بخطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي دعا فيه إلى وقف تدفق المهاجرين، من دول أفريقيا، واعتبرت هذا الخطاب بأنه عنصري، ويدعو إلى الكراهية ويؤجج الأوضاع.

أثار كلام وزير النقل المصري كامل الوزير، حول زيادة مرتقبة في أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة، خصوصاً مع استمرار أزمة الغلاء، وانخفاض قيمة العملية المحلية مقابل الدولار الأميركي، حالة من الجدل في البلاد. وكان وزير النقل قد ذكر خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أنه سيتم رفع تذاكر مترو الأنفاق لتصبح بسعر 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات حالياً.