لبنان الحر

أجرى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع اتصالاً بالمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان حيث "تباحث وإياه بقضية اختفاء الشيخ أحمد شعيب رفاعي، وتبين أن الشيخ أحمد رفاعي ليس موجوداً عند أي من الأجهزة الأمنية، واتفق المفتي دريان مع الدكتور جعجع على متابعة القضية حتى جلاء كل ملابساتها وعودة الشيخ رفاعي سليماً سالماً إلى أهله وناسه"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لجعجع.

صوت لبنان

صدر عن النائبين ملحم خلف ونجاة عون البيان التالي: "نعتبر أنّ ما تعرّض له المحامي شكري الحداد في ساحة النجمة مِن عنفٍ وتعدٍّ سافرٍ على كرامته، هو إستهداف مباشر لنا! وقد سبق هذا الإعتداء، إساءَة للوزير السابق يوسف سلامة وللسيد قصي شرف الدين اليوم، خلال زيارتهما لنا! هذا التوتر الشائن والإستفزاز المتعمَّد، لن يثنيانا عن جوهر قضيتنا!".

radio orient

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، سعيه إلى حل أزمة إضراب المصارف، مشيراً إلى أنّ "القطاع المصرفي أساسي في البلد وأسعى لحلحلة مسألة الإضراب الذي نأمل أن ينتهي خلال 48 ساعة. ونؤكد على حماية القطاع المصرفي لإعادة انتعاش لبنان".

اذاعة النور

التقى عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي.

صوت المدى

أشارت السفارة الفرنسية في بيان، إلى أن "السفيرة آن غريو قامت في 20 و21 الحالي، بجولة في شرق البلاد، في وادي البقاع، تضمنت زيارة رسمية هي الأولى لها إلى محافظة بعلبك -الهرمل