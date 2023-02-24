لبنان الحر

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً يقضي بالتمديد لغاية 31/3/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

صوت لبنان

اشار رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض اننا نحن بانتظار قرارات هيئة التفتيش القضائي بعد السجالات القضائيّة السياسيّة وينبغي فوراً العودة إلى قرار القاضي عويدات وإذا تُركت الأمور كما هي سنذهب إلى أيام سوداء.

radio orient

أدان المكتب السياسي لحركة أمل بشدة العدوان الصهيوني المستمر والمتمادي على الشعب الفلسطيني، والامعان في ارتكاب المجازر وأعمال القتل المتعمد للفلسطينيين أطفالاً ونساء وشيوخاً في كل المدن والقرى الفلسطينية، وآخرها مجزرة مدينة نابلس الصابرة على وجعها.

اذاعة النور

أكد النائب الياس بو صعب في موضوع التشريع هيئة مكتب المجلس أحقية المجلس بالتشريع ولكن في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال طلبنا من الرئيس بري أن يبقى مجلس النواب ساحة مشتركة للجميع.

صوت المدى

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصّرح البطريركي في بكركي، سفيرة لبنان في الغابون ألين يونس، الّتي عرضت معه لأوضاع الجالية، ثمّ التقى سفير سريلانكا كابيلا سوسنتا جايويرا، بعد تسلّمه مهامه في لبنان.