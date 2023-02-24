اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن الجيش هو ضامن استقرار الدولة الروسية، واعدا بزيادة الانتاج الصناعي العسكري للاستجابة لحاجات القوات في أوكرانيا، بينما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنتصر في هذه الحرب. وقال بوتين في فيديو قصير بمناسبة يوم المدافعين عن الوطن عشية مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إن جيشا وبحرية عصريين وفعالين هما ضمانة لأمن بلد وسيادته، ضمانة لنموه المستقر ومستقبله.كذلك أشاد بوتين في الفيديو الذي نشره الكرملين ومدته أقل من خمس دقائق، بالزيادة الحالية في إنتاج كل أنواع الأسلحة التقليدية، داعياً قطاع الصناعات العسكرية الروسي إلى بذل المزيد. وأضاف انه سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات هذا العام. وكان من المفترض نشر تلك الصواريخ العام الماضي.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده ستوسع تحقيقاً في شأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم معايير السلامة، مع تكثيف البلاد خطط بناء المساكن لضحايا زلزالها المدمر. وأضاف صويلو أنهم حددوا هوية 564 مشتبها فيه حتى الآن واعتقلوا 160 شخصا رسميا فيما تتواصل التحقيقات مع عدد أكبر بكثير. وأضاف لقناة "تي. آر. تي خبر" الرسمية ستبنى مدننا في الأماكن الصحيحة. وسيعيش أطفالنا في مدن أقوى. ندرك الاختبارالذي نواجهه، زسنخرج من هذا الوضع أقوى.