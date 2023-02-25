لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في عين التينة، رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب كميل دوري شمعون، على رأس وفد من الحزب حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية". كما استقبل رئيس الحكومة العراقية السابق ​عادل عبد المهدي​، بحضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، النائب قبلان قبلان حيث تناول اللقاء الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

صوت لبنان

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، على رأس وفد، مستشفى بعلبك الحكومي حيث كان في استقباله المدير العام للمستشفى الدكتور عباس شكر. جال الوفد على اقسام المستشفى حيث اطلعوا ميدانيا على الخدمات التي تقدمها المؤسسة منوهين بـ"ضرورة متابعة دعم المستشفيات الحكومية عموما ومستشفى بعلبك الحكومي على وجه الخصوص والتي تستوعب وتقوم بتقديم العلاج لكم هائل من المرضى، وهذا كله يعود بفضل سياستها الادارية والطبية الرشيدة وصيتها الذائع". ووعد الحاج حسن بـ"العمل على مساعدة هذه المؤسسة مع المعنيين لأنها الملاذ الصحي الآمن للفقير والمحتاج".

radio orient

أكد عضو لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب رازي الحاج، أن "دولرة الاقتصاد تعني اعتماد العملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية في الاستخدام اليومي". وأشار الحاج، في حديث إذاعي، الى أني "من المطالبين بالتخفيف من دولرة الإقتصاد تخفيفا للطلب على العملة الصعبة وبالتالي تعزيز الليرة اللبنانية ومنع انهيارها، لكن هدف لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي كان وضع التسعير بعملة صعبة لا تتغير وتعتمد كمؤشر يسمح للمستهلك بمراقبة الاسعار ودفع ثمنها بقيمتها الفعلية".

اذاعة النور

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على "تجاوبه الفوري مع طلب الإتحاد العمالي بأن يشمل تعويض باب الإنتاجية كل مسميات القطاع العام من مؤسسات عامة ومصالح مستقلة ومستشفيات حكومية وبلديات وإتحاد بلديات وضمان إجتماعي وتلفزيون لبنان والجامعة اللبنانية وكل من يتقاضى معاشا أو راتبا أو تعويضا من المال العام".

صوت المدى

عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال لقائه السفير الكويتي عبدالله الشاهين القائم، عن "التهاني القلبية لدولة الكويت قيادة وشعبا، وأكد "حرص لبنان على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت ودول الخليج العربي كافة"، وقال: "لن نسمح بأن يكون لبنان ممرا لضرب المجتمع الكويتي وعلاقته بلبنان".