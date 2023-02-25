في الوقت الذي تتعاظم فيه حملة الاحتجاج الجماهيري على خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي و الانقلاب عليه وعلى منظومة الحكم، أظهر استطلاع رأي جديد أن بنيامين نتنياهو سيخسر الحكم في حال جرت انتخابات برلمانية الآن، وأن رئيس المعارضة، يائير لبيد، سيتفوق عليه للمرة الأولى منذ تأسيسه حزباً. وقد نشرت الاستطلاع صحيفة معريب اليومية، فسألت عينة تمثل جمهور الناخبين في إسرائيل، كيف ستصوت لو جرت الانتخابات اليوم؟ فكانت النتيجة أن معسكر نتنياهو سيهبط من 64 مقعداً في الكنيست حالياً إلى 55 مقعداً الى 26 مقعداً، وكذلك قوة الليكود من 32 مقعداً إلى 26 مقعدا، وستحل أحزاب المعارضة على 65 مقعداً وسيصبح "ييش عتيد" بقيادة لبيد، للمرة الأولى في تاريخ الاستطلاعات، الحزب الأكبر.