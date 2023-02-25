آتاحت تركيا للشركات والمؤسسات والمنظمات الخيرية والأفراد المساعدة في المهمة العاجلة لبناء منازل الملايين المتضررين، بالتزامن مع إجراء أولى عمليات اختبار الأراضي التي سيتم إقامة المباني الجديدة عليها، في حين تواصلت أعمال إزالة الانقاض وفحص المباني المتضررة على قدم وساق في الولايات الــ 11 المنكوبة بكارثة زلزالي 6 شباط الحالي. وقال وزير البيئة والتطير العمراني والتحضر، مراد كوروم، في تصريحات في أديمان، جنوب البلاد، إن المباني الجديدة ستقوم على بعد من 500 إلى 600 متر بعيداً على خط الصدع الزلزالي، وستتراوح الارتفاعات بين 3 و 4 طوابق. أضاف أنه تم تحديد 500 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم فوراً، مشيراً إلى أنه تم فحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية ضربها الزلزالين.

تزايدت التحذيرات الأميركية للصين، من مغبة قيامها بتقديم مساعدات عسكرية لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها، وأصدرت واشنطن بالفعل عدة تحذيرات لبكين لردعها عن اتخاذ هذا المسار. وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفليد من العواقب إذا زودت الصين روسيا بالأسلحة، من دون أيضاح الإجراءات الانتقامية.