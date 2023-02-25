نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحويل "أموال مشبوهة" إلى الخارج، مؤكدة أنّ جميع العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبية" تتم بشكل مهني يراعي أهمية الحفاظ على مصالح الشعب والدولة الليبية، وفقاً للتشريعات والقوانين والأحكام المعمول بها. وجاء ردُّ المؤسسة الوطنية للنفط، قال أنّ النائب العام المستشار الصديق الصور يجري تحقيقاً بشأن "تحويل مشبوه" بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة لحساب سويسري، تابع لشركة في إحدى الدول العربية. من جهة ثانية، طالبت عائلة السنوسي، مجدداً بــــ"حقها في استراد ممتلكاتها وأوقافها" التي جرت مصادرها عقب "ثورة الفاتح في أيلول 1969 التي قادها الزعيم الراحل معمر القذافي.

تسبب تراكم الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، خلال العقود الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد "ثورة 2011" في "احتراق" كثير من الزعماء السياسيين والكفاءات والخبرات الوطنية. ولقد استفاد الرئيس قيس سعيّد خلال انتخابات 2019 من خيبة أمل غالبية الشعب في الطبقة السياسية القديمة بكل ألوانها الحزبية واسياسية، ونجح رافعاً شعار "فليرحلوا جميعاً" ولكن بعد منعرج أصبح ينتقد بحدة أكبر "المنظومة القديمة" التي حكمت تونس خلال العقود الماضية" وبصفة أخص خلال "عشرية الخراب" وهي التسمية التي يطلقها على مرحلة ما.