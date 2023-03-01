لبنان الحر

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: "إن ما أدلى به سعادة النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة.

صوت لبنان

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه، اليوم، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر بياناً أشار فيه إلى أن "الفوضى المؤسساتية التي يشهدها لبنان اليوم أرست شريعة الاستنسابية في تطبيق الدستور والقانون اللذين أصبحا مجرد وجهة نظر ويفسران بحسب المصالح ويتقاذفهما مجلس الوزراء والنواب في ظل عجز واضح عن الوصول الى قرارات حاسمة توقف الانحدار من دون رأس للدولة".

radio orient

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفير مصر الدكتور ياسر علوي، وجرى عرض للأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية.

اذاعة النور

رعى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" الدكتور مصطفى فوعاني، اليوم، الاحتفال الذي نظمته، منطقة بيروت في الحركة، بحضور المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر، مسؤول الصحة المركزي زكريا توبي، مسؤول اقليم بيروت محمد عباني، وعدد من قيادات الحركة وفاعليات.

صوت المدى

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله، واعتبر في بيان ان "ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد".