وصل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بغداد في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ ستّ سنوات، وسيسعى خلالها إلى دعم "جهود السلام" في هذا البلد، بحسب ما أعلنت المنظّمة الدولية. وقال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك في بيان، إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد. هو هناك لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين".

توافقت مصر وقطر على "تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات لإقامة تحالفات وشراكات تجارية"، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: "اقتراب إنهاء (أزمة) تذبذب سعر صرف الدولار، وهو ما يُمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، التي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية". ولفت في تصريحات على هامش زيارته للدوحة، إلى أن "ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف تعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت".

تحدث "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في تقرير جديد، عن "تصعيد كبير جداً" تشهده البادية السورية، مشيراً إلى مقتل 80 مدنياً و27 من قوات الجيش السوري في هجمات تشنها خلايا تنظيم "داعش" التي شهد نشاطها، في المقابل، "تراجعاً ملحوظاً" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق الفرات.