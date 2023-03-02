يبدو أن خيار الكفاح المسلّح يتزايد لدى الجيل الفلسطيني الجديد، في ظل غياب آفاق إنهاء الاحتلال.

مروان المعشّر 7/2/2023

لم تمض بضعة أسابيع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حتى بدأنا نشهد ردود فعل عربية ودولية وداخلية تستحق التوقف عندها. أبدأ بالموقف الأميركي وزيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن إلى إسرائيل. فقد أعلن بلينكن في مؤتمر صحافي أن أي ابتعاد عن حل الدولتين سيضر بأمن إسرائيل، كما أعلن معارضة الولايات المتحدة لبناء المستوطنات أو توسيعها، إلا أنه في الوقت نفسه كرر الموقف الرسمي الأميركي عن هدف الولايات المتحدة في المدى القصير، وهو ضمان التهدئة بين الجانبَين، ريثما تصبح الظروف أكثر مواءمةً لاستئناف المفاوضات المبنية على أساس حل الدولتين. وتحدثت الصحافة الإسرائيلية عن إعراب بلينكن لنتنياهو أثناء المباحثات الثنائية، عن قلق الولايات المتحدة من الطريق الذي تسلكه الحكومة الاسرائيلية الجديدة.

من الواضح أن الموقف الأميركي متناقض مع نفسه، فالحديث عن الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات، من دون أي إجراء فعّال يهدف إلى وقف بناء المستوطنات، لن يحقق هذا الهدف، والحديث عن حل الدولتين في هذا السياق يندرج تحت باب إبراء الذمة فقط، بينما يعطي في الواقع إسرائيل كل الوقت المطلوب للاستمرار في سياستها الاستيطانية التوسعية، والقضاء تمامًا على حل الدولتين، التي تدعي الولايات المتحدة أنها تعمل من أجله.

اتفاق السلام في اليمن يبدو ممكناً على نحو متزايد

سايمون هندرسون ٢٨/2/٢٠٢٣

إذا تم التوصل إلى اتفاقية سلام، سيحافظ المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على سيطرتهم، ولكن سيُتاح للسعوديين الخروج من حرب مكلّفة ومستعصية، مما قد يفسح المجال أمام المزيد من الاحتمالات الدبلوماسية.

شهد الأسبوع الماضي بوادر جديدة على التوصل إلى حل وسط في اليمن. ففي 26 شباط، استقبل ميناء الحديدة على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، سفينة الشحن العام الأولى منذ عام 2016، وذلك بعد حصول الميناء على تصريح من الأمم المتحدة. وقبل ذلك بيومين، أشاد رشاد العليمي - رئيس "مجلس القيادة الرئاسي" الذي يحكم اليمن اسمياً من السعودية - بالمحادثات الأخيرة بين الرياض والحوثيين في صحيفة بارزة تملكها السعودية.

وقد تم تسهيل المحادثات المباشرة التي كان يشير إليها من قبل سلطنة عمان بالتوازي مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة لاستبدال الاتفاق الحالي وغير الرسمي لوقف إطلاق النار( الذي استمر منذ نيسان 2022) بهدنة رسمية. وإذا تبيّن أن المسار العماني مثمر، فقد تتبعه مفاوضات سياسية شاملة في النهاية، على الرغم من تردد المسؤولين المشاركين في المحادثات في مناقشتها خوفاً من تعريض مجالات الاتفاق الناشئة للخطر