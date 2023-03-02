لبنان الحر

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن "المادة 39 من الدستور واضحة بعدم قانونية الادعاء على نائب في المجلس النيابي"، مشيرا إلى أن "النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تخالف القوانين جهارة وهناك طلبات رد وتنحي ضد غادة عون منذ أشهر وهي ترفض تبلغها، فهي تطرد المباشر وتعترف أن قضاة النيابة العامة لا يخضعون لدعاوى الرد مع أن نفس القاضية خالفت منذ 10 سنوات هذه المقولة".

صوت لبنان

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في حوار مع الإعلامي مرسال الترس عبر برنامج "نقطة ساخنة" من "راديو إهدن"، أن "الأميركيين فريق مسهل، وليس معرقلا لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان"، وقال: "إن هذه القناعة تولدت لدي من خلال التواصل مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التي زارت إهدن أخيرا".

radio orient

ألقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي كلمة خلال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس، وقال: "إن حضور لبنان العربي والتزامه الشرعية العربية لا يكون إلا بقيام دولة شرعية في لبنان".

اذاعة النور

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، سفير اليابان في لبنان Masayuki Magoshi حيث تم عرض للاستحقاقات الداخلية الراهنة.

صوت المدى

زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب احمد رستم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعرض معه "شؤون عكارية وما تعانيه المنطقة من حرمان وتهميش"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرستم.