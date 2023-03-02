اشتبكت الشرطة الاسرائيلية أمس مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الاصلاح القضائي وذلك بعد أن صوّت الكنيست بالقراءة الأول على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل، وقالت الشرطة أنها اعتقلت 39 متظاهراً بسبب اعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة، وبحسب الشرطة نقل 11 متظاهراً 71 مستشفي ايخلوف في تل أبيب.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو: الحق بالتظاهر ليس حقاً بالفوضى، مضيفاً أن الشرطة تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الاسرائيليين، ولا نقبل التهديدات بحق موظفي الدولة، ولا نقبل العنف في حوارة وحتى في تل أبيب والاحتجاجات يجب الّا تتجاوز الخطوط الحمر عبر اغلاق الطرق والذهاب بالدولة الى الفوضى والمعارضة تتصرف بانعدام للمسؤولية وتحرض على التظاهرات.

جاءت التظاهرات بالتزامن مع اقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء، وأيد 62 نائباً القانون بقراءته الاولى فيما عارضه عشرون.

قال معارضون ان القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد، وطالبو نواب البرلمان (الكنيست) بالعمل على لجم رئيس الوزراء ووزير الامن الوطني ايمار بن غفير.

اعلن وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير، دعمه الكامل للشرطة، واصفاً المتظاهرين بالفوضويين اليساريين وزعم أن المتظاهرين القوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الاعلام المنتشرين في مواقع المتظاهرين أكدوا ان شيئاً من هذا لم يحدث.

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الاربعاء على فرض عقوبة الاعدام على أسرى فلسطينيين.

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مشرووع القانون هو احدى خطوات الرد على موجة العمليات، مضيفاً حكومتنا تغير قواعد اللعبة، نعمل ضد الارهاب على عدة صعد ومنها احباط العمليات والعمليات الهجومية والعقاب.

قال الجيش الاسرائيلي ان قوات الامن قتلت فلسطينياً واعتقلت ستة آخرين يشتبه في ضلوعهم في اطلاق نار ادى الى مقتل اسرائيلي اميركي في الضفة الغربية المحتلة الاثنين.