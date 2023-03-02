أنهت القوات المسلحة الإيرانية أمس الأربعاء مناورات جوية للدفاع عن مواقع حساسة قد تكون هدفاً لهجمات معادية، حسبما أعلن رئيس الأركان محمد باقري. وشاركت في التمارين وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري. وشملت التدريبات محاكاة لمواجهة طائرات مسيرة وصواريخ كروز. وتزامنت التدريبات الإيرانية مع تأكيد موعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يفترض أن يصل إلى طهران الجمعة.

أكدت طهران عثور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة؛ ما يلامس درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، لكن مدير "المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية" قلل من أهمية ذلك قائلاً: "لا يمكن رؤية الجزئيات بالمجهر". ورفض مدير "المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية"، محمد إسلامي، التسليم بتخصيب بلاده اليورانيوم بمستوى 84 في المائة.

أعلنت إيران، أمس، أن دبلوماسيين ألمانيين شخصان غير مرغوب فيهما، وأمرتهما بمغادرة البلاد، متهمة برلين بالتدخل في الشؤون القضائية لطهران، رداً على إجراء مماثل في حق دبلوماسيين إيرانيين قررت برلين طردهما في 22 فبراير (شباط) الماضي بعد صدور حكم الإعدام على مواطن إيراني - ألماني.

واجهت روسيا أمس الأربعاء، هجوماً واسعاً بالطائرات المسيّرة، استهدف مواقع في شبه جزيرة القرم، وذلك غداة تعرض البلاد لهجمات بطائرات مماثلة اقتربت واحدة منها من العاصمة موسكو. وبينما أبدت موسكو استعدادها لهذا التصعيد النوعي، أطلقت لجنة التحقيق الفيدرالية، تحقيقاً واسعاً لتحديد آليات إطلاق المسيّرات والأهداف من ورائها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 6 مسيّرات، ونجحت في تعطيل 4 أخريات وحرفها عن مسارها.

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع على جبهات البلاد.

وقال: "نحن نسيطر على كل منطقة على الجبهة". مشيراً إلى أن السكان في المنطقة الخلفية للجبهات لا يزالون يعانون من الهجمات الروسية. ووصف الرئيس الأوكراني هجمات المدفعية الروسية على المدن والقرى خلف الجبهات في جنوبي وشرقي أوكرانيا، بأنها "إرهاب متعمد".

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الذي اختتم رحلة قصيرة إلى آسيا الوسطى قبل توجهه بعدها إلى نيودلهي، أن هناك عناصر منطقية في الخطة الصينية، لكن تأكيدها على مبدأ السيادة في اوكرانيا كان أجوفَ، بينما تدعم روسيا اقتصادياً ودبلوماسياً، وتدرس الآن تزويد روسيا بالأسلحة. وكرر أن إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تدعم المجهود الحربي الروسي، متهماً بكين بأنها تتصرف بسوء نية.

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، حليف موسكو الذي يزور الصين حالياً، الأربعاء، إنه يؤيد تماماً المقترحات الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا التي تم كشفها الأسبوع الماضي.

أغلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باب الجدل الذي استمر لأسابيع بالإعلان رسمياً عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أنها ستجرى في موعدها الذي حدده سلفاً وهو 14 مايو (أيار).

رجّح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء أن يكون خطأ بشري مأساوي تسبب في الاصطدام الذي وقع بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصاً على الأقل في أسوأ كوارث القطارات في البلاد.

تشهد العلاقات بين واشنطن وبريتوريا توتراً متنامياً على خلفية مناورات عسكرية أجرتها جنوب أفريقيا مع روسيا والصين، وبدأ هذا التوتر في اتخاذ منحى جديد حيث يحاول مشرعون أميركيون تمرير مشروع قانون يدين بريتوريا ويدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة علاقاتها معها.

اعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومته تعتزم إنشاء "صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث" لإحياء المدن عقب الزلازل "بالسرعة الممكنة"، وإن الحكومة ستواصل جهودها لتضميد جراح المتضررين بمنحهم حوافز خلال الأيام المقبلة. وتعهد إردوغان، "بمحاسبة جميع المقصرين في اتخاذ التدابير الخاصة بالزلازل؛ قضائياً وإدارياً وسياسيا"ً