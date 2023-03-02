أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العراق لم يعد جزءاً من مشكلات المنطقة بل «أصبح مفتاحاً لحل كثير من أزماتها ويقوم بدور إيجابي في تسوية الأزمات الإقليمية.

وقال خلال لقائه غوتيريش في بغداد التي يزورها للمرة الأولى منذ 6 سنوات: إن العراق تجاوز أزمته السياسية، وتركزت جهوده على التحديات الاقتصادية والبيئية، وقد وضعت الحكومة أولويات عدة لمواجهة تلك التحديات.

اكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، من جنيف بعد يومين من مشاركته في مؤتمر المانحين الخاص باليمن، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في بلاده إلا بمعالجة جذورها وأسبابها الحقيقية استناداً إلى المرجعيات المتوافق عليها، مجدداً دعم حكومته للجهود الدولية والأممية من أجل التوصل إلى سلام يمني دائم.

أكدت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، انفتاح دمشق على العلاقات بكل الدول العربية. وقالت شعبان في مقابلة مع قناة «آر تي عربية» إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال مؤمناً بعلاقات جيدة بالدول العربية نظراً لأن مصير العرب واحد. وجددت المستشارة السورية وقوف بلادها إلى جانب روسيا في الأزمة الأوكرانية، مؤكدة حق موسكو في ضمان أمنها وسلامة أراضيها.

اعتبر خبراء وسياسيون أن حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة، يكتنفه الغموض، مبرزين أن الحوار مع الميليشيات يفتقد إلى آليات تفعيله على أرض الواقع.

رفض عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، انتقادات وزارة الخارجية الأميركية لتعامل القاهرة مع الحكومة السورية، على خلفية زيارة وزير الخارجية سامح شكري التضامنية إلى دمشق. ووصف بكري، في تدوينة له على تويتر، انتقاد الخارجية الأميركية لمساعي التقارب بين مصر وسوريا، ومطالبة أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على الدول التي تطبع العلاقات مع سوريا، بأنه أمر يثير الغثيان... وتدخل سافر في شؤون المنطقة.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب ليس طرفاً في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع. وأوضح أن المغرب، وبصفته عضواً في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع بوصفه قضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين.