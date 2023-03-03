لبنان الحر

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، الذي قال بعد اللقاء: "كان لقاء مثمرا مع الوزير مكاري، وبحثنا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مجال الاعلام، وكذلك ناقشنا المشاريع المشتركة بين وزارتي الاعلام في لبنان وباكستان، على أمل تحسين هذا التعاون.

صوت لبنان

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أنّ وزارة العمل "استلمت اليوم النسخة النهائية لكي نصنع المعاش التقاعدي بدلًا من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وإننا على وشك اعلان هذا النظام، الذي يشكل مرحلة اصلاحية يضمن نوعا من الأمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص".

radio orient

طالب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان "إدارتي شركتي الخليوي ألفا وتاتش باتخاذ قرار فوري لاعطاء الموظفين رواتبهم بقيمتها الفعلية".

اذاعة النور

ذكر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنّ "ما نحن فيه الآن من أزمة على مستوى البلد وعلى مستوى منطقتنا كُلٍها، وهو بوجود وحشٍ كاسر في منطقتنا إسمه الكيان الصهيوني، وهذا الوحش الكاسر أحيانًا يَخرُج عن إرادةِ مُروّضيه، ويتحمّل مروّضوه المسؤولية أيضاً عن كل ما يفعله".

صوت المدى

التقت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية عون مدعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات في قصر العدل.