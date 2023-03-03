فشل الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين في تمرير بيان يدين الحرب في أوكرانيا، بعدما تم إحباط الخطوة من قبل روسيا والصين. وعلى هامش الاجتماعات، واجه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، نظيره الروسي سيرغي لافروف، وجها لوجه في لقاء وجيز، بمطلب أن تنهي روسيا "حربها العدوانية" ضد أوكرانيا، كما دعاه إلى العودة إلى معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية وإطلاق المواطن الأميركي بول ويلان.

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة له إلى الغائبون أمس، إلى أن بلاده تعيد تكييف حضورها في أفريقيا، مؤكداً حيادها تجاه الشؤون الداخلية لدول القارة. وقال ماكرون في أول أيام جولته في المنطقة: إنها ليست مسألة انسحاب أو فك ارتباط بل هي عملية تكييف عبر إعادة تحديد احتياجات الدول الشريكة وتقديم مزيد من التعاون والتدريب.