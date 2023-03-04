لبنان الحر

لفتت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" انه "في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، بات توسيع شبكات الأمان الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر ومعالجة الأمن الغذائي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفًا. أجندة إصلاحية تركز على الناس هي ما يحتاجه اللبنانيون ويستحقونه."

صوت لبنان

لفت نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون انه بالنسبة للمعاينة الطبية فهناك أطباء أجورهم منخفضة ولديهم كفاءة عالية وعلى المريض أن يبحث عن هؤلاء الأطباء

radio orient

هنأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري لتسلمه مهام المديرية، ومنوهًا بمناقبيته.

اذاعة النور

أكّد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية "إتمام بالإجراءات القانونية وحصلنا على موافقة مجلس شورى الدولة لإنشاء مرفأ جديد مخصص للخدمات اللوجستية المتعلّقة بالأنشطة البترولية".وقال من مرفأ بيروت: "نعلن عن تخصيص أرض ضمن المرفأ تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع حصرًا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية".

صوت المدى

تابع النائب أسعد درغام موضوع انقطاع شبكتي الهاتف والإنترنت عن سنترال حلبا مركز محافظة عكار، الأمر الذي عزل المحافظة وأثر سلبا على عمل المؤسسات، وللغاية جرى التواصل مع وزير الاتصالات جوني قرم الذي وعد بمعالجة الموضوع واصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، وفق ما افاد مكتبه الاعلامي.